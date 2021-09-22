İBB Meclisi’nde Elazığ’da okul yapma kararı oy birliğiyle kabul edildi

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmıştı. Kentte yaşanan okul sıkıntısını çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine CHP’li İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir belediyeleri kentte okul yapma kararı almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İBB Meclisi'ne sunulan Elazığ’da okul yapma önergesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Erol, İmamoğlu’na ve meclisteki grup başkanvekillerine teşekkür etti.

Evren DEMİRDAŞ

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24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve eğitim veremez hale gelen okulların yıkılması sonrasında kentteki okul sorununu çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine CHP’li İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyeleri kente okul yapma kararı almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen okul yapma kararı önergesi mecliste oybirliğiyle kabul edildi.

İBB'Lİ MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR MEKTUBU

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinin deprem bölgesi Elazığ'da okul yapma kararını oybirliğiyle kabul etmesinin ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki partilerin grup başkanvekillerini arayarak teşekkürlerini iletti. Erol, 342 kişiden oluşan İBB meclis üyelerine bir de teşekkür mektubu yazdı. Erol, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

* 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen ve başta Elazığ ve Malatya olmak üzere çevre illerde de etkisini gösteren 6,8 büyüklüğündeki deprem ilimizi ve ülkemizi derinden etkilemiştir.

* Yaşanılan afet sonrası süreçte devletimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, parti ayrımı gözetmeksizin bütün belediyelerimiz ile milletimiz güçlü bir dayanışma örneği sergilemiş, afetin yarattığı etkiler giderilmeye çalışılmıştır.

* Depremin hemen ardından Elazığ'da incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, daha sonraki süreçte Elazığ halkı tarafından tarafımıza iletilen, 'ağır hasar gören ve yıkılan okullarımızdan birinin yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının okul yaptırması' talebini olumlu karşılamış, Sayın Başkanımızın talimatları neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Elazığ Valiliği ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki bürokratik süreç başlatılmıştır.

* Bu itibarla, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulan Elazığ'a 24 derslikli okul binası, atölye binaları ve müştemilatları inşaatının yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilmesi önerisi Belediye Meclisi’nce oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

* Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olarak şahsınıza; Elazığ'daki depremin acısını bizlerle paylaşarak birlikteliğimizin daim kılınması ve Elazığ'daki öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için almış olduğunuz bu karar vesilesiyle en derin şükranlarımı sunarım.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE OKUL YAPMA TALEBİNİ İLETTİ

İBB Meclisi’ne sunulan Elazığ'da okul yapma önergesinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de Elazığ'a okul yapma talebini valiliğe iletti.