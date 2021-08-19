İki haftada 13 orman yangını çıkaran 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Yunanistan’da 14 yaşındaki bir çocuğun 13 orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle tutuklandığı ve suçunu itiraf ettiği belirtildi.
Yunanistan'ın Lamia kentine bağlı Theologos Fthiotida köyü yakınlarında 5-17 ağustos 2021 tarihlerinde meydana gelen en büyük orman yangını dahil 13 yangını çıkardığını itiraf eden 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.
GAZ TÜPLERİ İLE YANGINLARI ÇIKARMIŞ
Çocuğun suçunu itriaf etmesi ile birlikte bölgede yapılan güvenlik kameralarından ormanlık alanlarda gaz tüpleri ile yangın çıkardığı belirtilen ve ailesinin psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ettiği çocuğu ayrıca yangın çıkartırken gören tanıklarında olduğu belirtildi.
12 GÜNDE 13 ORMAN YANGINI ÇIKTI
Gözaltında verdiği ifadede yangınları çıkardığını ancak neden çıkardığını bilmediğini belirten çocuğun 12 gün içerisinde 13 yangın çıkardığı tespit edildi. Çocuğun ailesi ve ailenin avukatı ile birlikte yeniden mahkemeye sevk edileceği tutuklama kararının iptal edilerek çocuğun tedavi altına alınabileceği iddia edildi. Bölgede çıkan yangınlarda yaklaşık 1800 hektarlık ormanlık arazi ile onlarca ev ve araç kül olmuş, insanlar canlarını son anda kurtarmıştı.