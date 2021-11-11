İngiltere’de anma töreni öncesi skandal… Alkolü fazla kaçıran üç vekil uçağı karıştırdı

İngiltere'de 14 milletvekilinin anma töreni için gittiği Cebelitarık gezisi tartışma yarattı. Alkolü fazla kaçıran üç vekil, askerlerin anısına saygısızlıkla suçlandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de her yıl 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin anıldığı Remembrance Day öncesi skandal bir olay yaşandı.

Anma töreni için 14 milletvekili Cebelitarık’a giderken, üç ismin davranışları İngiliz basınının gündemine oturdu. Söz konusu isimlerin İşçi Partisi’nden Charlotte Nichols ve İskoç Ulusal Partisi’nden David Linden ve Drew Hendry oldukları öğrenildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Uçuş öncesinde alkol almaya başlayan üç vekilin, uçakta da buna devam ettikleri ve kontrolü kaybettikleri belirtildi. Daily Mail’in haberine göre Nichols, alkolün etkisiyle yürüyemeyecek hale gelince inişte tekerlikle sandalyeyle götürüldü.

‘İLAÇ YÜZÜNDEN OLDU’



Savunma Bakanı Ben Wallace, vekillerin tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Wallace, gösterilen davranışın askerlerin anısına saygısızlık olduğunu söyledi.

Olayın ardından erkenden ülkeye geri dönen Nichols de açıklamalarda bulundu. Diğer herkes kadar alkol aldığını söyleyen Nichols, kullandığı ilaçlar nedeniyle kontrolü kaybettiğini öne sürdü.

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