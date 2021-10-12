İngiltere’de milletvekillerinden çarpıcı rapor: “Halk sağlığı adına en başarısız süreç”

Milletvekilleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, İngiltere'nin pandeminin başlarında Covid yayılmasını durdurmak için daha fazla çaba sarf etmemesi, şimdiye kadarki en kötü halk sağlığı başarısızlıklarından biri oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazırlanan rapora göre; bilim insanları tarafından desteklenen hükümet yaklaşımı, enfeksiyon yoluyla sürü bağışıklığını tavsiye ediyordu. Ancak bu politika, çok sayıda hayata mal olurken, ilk sokağa çıkma yasağının getirilmesinde de bir gecikmeye neden oldu. Ancak rapor, özellikle aşılama programı olmak üzere bazı dikkat çekici başarıların da olduğunu söyledi.

Rapor ağırlıklı olarak pandemiye İngiltere’de nasıl yaklaşıldığına odaklanıyor. Komite raporu hazırlarken; Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya tarafından bireysel olarak atılan adımları dikkate almadı.

“HER ŞEYİ DOĞRU YAPMAK İMKANSIZ”

Bulgular, tüm taraflardan milletvekillerini içeren Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi ile Bilim ve Teknoloji Komitesi’nin Coronavirüs: Bugüne kadar Alınan Dersler raporunda detaylandırıldı. 150 sayfa boyunca komiteler, bugüne kadar 150.000’den fazla cana mal olan ve milletvekilleri tarafından bir asırdır “en büyük barış zamanı mücadelesi” olarak tanımlanan pandemi boyunca çeşitli başarıları ve başarısızlıkları ele alıyor.

Komitelere başkanlık eden milletvekilleri Jeremy Hunt ve Greg Clark, pandeminin doğası gereği her şeyi doğru yapmanın imkansız olduğunu belirttiler.

Rapora eşlik eden bir açıklamada, “Birleşik Krallık bazı büyük başarıları bazı büyük hatalarla birleştirdi. Her ikisinden de ders çıkarmak hayati önem taşıyor” diye eklediler.

“KOMİTE ÖLEN KİŞİLERİN YAKINLARIYLA KONUŞMADI”

Bir hükümet sözcüsü, bundan dersler çıkarılacağını ve bu nedenle gelecek yıl tam bir kamu soruşturması yapılacağını söyledi: “Kısıtlamalar ve kilitlenmeler dahil olmak üzere hayat kurtarmak ve NHS’mizi korumak için hızlı ve kararlı adımlar atmaktan asla çekinmedik.

Ancak İşçi Partisi’nden Jonathan Ashworth, bulguların son derece büyük hatalar yapıldığını gösterdiğini söyledi. Ve pandemi sırasında sevdiklerini kaybeden aileleri temsil eden grup, komiteleri ölen kişilerin akrabalarıyla konuşmadıkları için eleştirdi.

ÇOK GEÇ HAREKETE GEÇİLDİ

Raporda, Çin ve ardından İtalya’dan gelen ve bunun son derece bulaşıcı, ciddi hastalıklara neden olan ve tedavisi olmayan bir virüs olduğuna dair kanıtlara rağmen, ilk haftalarda Covid yayılmasını durdurmak için çok az şey yapıldığı belirtildi. Komiteler, pandeminin ilk haftalarında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeye ilişkin kararların alınmamasının Birleşik Krallık’ın şimdiye kadar yaşadığı en önemli halk sağlığı başarısızlıklarından biri olarak niteledi.

Bilim adamlarının tavsiyesi 16 Mart 2020’de değişti, ancak sadece bir hafta sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rapor, corona virüsünün DSÖ tarafından pandemi olarak sınıflandırıldığı 11 Mart’taki Liverpool FC ve Atletico Madrid futbol maçında 50.000’den ve 10-13 Mart tarihleri ​​arasında Cheltenham Festival of Racing’de 250.000’den fazla bir kalabalık olduğunu ve bu sayede virüsün hızla yayıldığını gösteriyor.

ETKİLİ BİR TEST SİSTEMİ GELİŞTİRİLMEDİ

Birleşik Krallık, Ocak 2020’de dünyada Covid için test geliştiren ilk ülkelerden biriydi, ancak buna rağmen pandeminin ilk yılında bunu etkili bir test ve takip sistemine dönüştüremedi. Testler Mart 2020’de durduruldu ve pandeminin ilk zirvesinde haftalarca sadece hastaneye kabul edilenler test edildi.

Yine de raporda en büyük övgü aşı programına ve hükümetin Oxford-AstraZeneca aşısı da dahil olmak üzere bir dizi aşının geliştirilmesini desteklemesine ayrıldı. Tüm programın tarihteki en etkili girişimlerden biri olduğunu ve nihayetinde burada ve dünyada milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Milletvekilleri pandeminin, ele alınması gereken mevcut sosyal, ekonomik ve sağlık eşitsizliklerini daha da kötüleştirdiğini söyledi. Rapor, etnik azınlık gruplarında ve öğrenme güçlüğü ve otizmli kişilerde kabul edilemez derecede yüksek ölüm oranlarının altını çizdi.

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