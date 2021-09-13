İngiltere’de öğrenciler için dikkat çeken aşı önerisi

İngiltere’de sağlık yetkilileri, hükümete Covid-19 salgınının okullarda yayılmasını azaltmak için 12 ve 15 yaş grubuna tek doz aşı yapılması önerisinde bulundu.

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İngiltere'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte corona virüsü (Covid-19) vaka sayılarının artmasına yönelik endişeler de artarken, salgınının okullarda yayılmasını azaltmak için 12-15 yaş grubuna tek dozluk aşı sunulması gündeme geldi.

TEK DOZ ÖNERİSİ

Sağlık yetkilileri, hükümete, 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara tek doz aşı yapılması önerisinde bulundu. Sağlık yetkilileri, hükümetin söz konusu tavsiyeye ilişkin kararını yakında açıklayacağını ifade etti.

BIONTECH YAPILACAK

İngiltere hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, okullardaki bulaşmanın eğitime etkilerini düşündükten sonra söz konusu kararı aldıklarını belirtti. İngiltere hükümetinin Baş Tıbbi Danışman Yardımcısı Jonathan Van-Tam da hükümetin kabul etmesi halinde 12 ila 15 yaşındakilere tek doz Pfizer-BioNTech aşısının sunulacağını kaydederek, söz konusu uygulamanın mümkün olan en kısa sürede başlaması gerektiğini ifade etti.

AİLELERİN ONAYI ALINACAK

Sağlık Bakanı Sajid Javid 8 Eylül’de yaptığı açıklamada, 12 ila 15 yaşındakilere aşı yapılmadan önce ebeveynlerinin onayının alınacağını ancak çocukların aile onay vermese de aşı olabileceğini belirtmişti.

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