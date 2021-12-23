Intel, Sincan mektubu nedeniyle Çin’den özür diledi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin satın alınmamasını istediği mektup nedeniyle Çin’in tepkisini çeken ABD şirketi, geri adım attı.

Sozcu.com.tr

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ABD'li çip üreticisi Intel, tedarikçi firmalardan Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde üretilen ürünleri satın almamalarını istemesi nedeniyle Çin'den özür diledi.

Intel, tedarikçilere gönderdiği yıllık mektupta, “bazı ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar doğrultusunda, tedarik zincirinde Sincan bölgesindeki emeğin ya da bu bölgede üretilen ürünlerin kullanılmadığından emin olunması gerektiği” bildirilmişti.

Mektup Çin’de büyük tepkiye neden olmuş ve şirketin ürünleriyle ilgili boykot çağrısı yapılmıştı.

Intel, yayınladığı Çince açıklamada, Sincan'la ilgili bölümün ABD yasası uyarınca kullanıldığını belirterek “Çinli müşterilerimizden, ortaklarımızdan ve kamuoyundan özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin'de montaj tesisleri bulunan Intel, aynı zamanda şubatta Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nın sponsorları arasında yer alıyor.

Çin, Sincan'da Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı uyguladığı iddiasını reddediyor.

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