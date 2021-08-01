İran’dan İsrail’in iddialarına sert yanıt: Çocuksu lobinin sonucu

Umman açıklarında İsrail bandıralı bir ticari gemiye İran'ın saldırdığına dair iddialar bölgede tansiyonu yükseltti.

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Umman açıklarında İsrailli ticariyi gemiye gerçekleştirilen saldırıyla birlikte Tahran-Tel Aviv hattında bir kez daha ipler gerildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıdan İran'ın sorumlu tutulmasını kabul etmediklerini belirtti.

Hatipzade, “Kudüs'ü işgal altında tutan ve varlığı yasa dışı olan İsrail rejimi, bu iftira ve suçlamalardan artık vazgeçmeli” ifadesini kullandı. “Bu rejim, ilk kez benzer iftira ve suçlamalarda bulunmuyor” diyen Hatipzade, “Bu suçlamalar Kudüs işgalcisi İsrail rejiminin ABD’deki çocuksu lobi faaliyetlerinin bir sonucu. İsrail rejimi bu yalanlar ile bir sonuca ulaşamayacağını bilmeli” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Umman açıklarında İsrailli iş adamı Eyal Ofer'in Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Mercer Street adlı petrol tankeri geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramıştı. Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) hareket halindeyken saldırıya uğrayan gemide mürettebattan İngiliz ve Romanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tahran yönetimine en sert şekilde karşılık verileceğini söylemişti.

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