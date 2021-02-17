Irkçı Geert Wilders, Erdoğan’a hakaret etmeye devam ediyor

Hollanda’da ırkçıların en önemli siyasi figürü olan aşırı sağcı Geert Wilders’in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı saldırıları devam ediyor…

15 Şubat’ta Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fotoğraf ve yazılı mesaj olarak hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Wilders hakkında dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma devam ederken Wilders, Twitter’dan Erdoğan’a saldırmaya devam etti.

Başsavcılığın, “Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'nın 15 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” açıklamasının ardından Wilders yine Twitter’dan paylaşımlarda bulundu.

Wilders, “İfade özgürlüğü diktatör Erdoğan tarafından bilinmeyen bir konsept. Onu eleştirmeyin yoksa soruşturulursunuz ve yargılanırsınız. Türk tipi totaliterlik. Bas git, Erdoğan” dedi.

TÜRKİYE’Yİ AB’DE İSTEMİYOR

1998 yılından beri siyaset sahnesinde olan Geert Wilders, sadece Hollanda’da değil, Avrupa genelinde aşırı sağ siyasetinin en uzun soluklu ve etkili figürlerinden biri olarak biliniyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine karşı olan ve bunu sürekli farklı platformlardan dile getiren 57 yaşındaki siyasetçi, Hollanda içindeki siyasetini ise İslamofobi ve göçmen karşıtlığı üzerine temellendirerek oy toplama çabasında. Özgürlük Partisi’ni yöneten Wilders geçmişte Türkiye’nin AB’de yeri olmadığını sık sık söylemişti.

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