İş hayatında Delta varyantı etkisi: Evden çalışmaya devam

Delta varyantının etkisi ve coronavirüsü vakaları artarken işverenlerin ofise dönüş beklentileri de azaldı. Eylül ayına kadar çalışanlarının yüzde 62'sini ofise bekleyen yöneticiler, şu anda sadece yüzde 40'ının ofise dönmesini bekleyebiliyor.

Sozcu.com.tr

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Aşılama arttı, aradan uzun bir zaman geçti ama pandemi hâlâ devam ediyor. Ortaya çıkan yeni varyantlar, virüsün hızla yayılmaya devam etmesi iş dünyasının da normalleşmesini engelliyor. Pek çok çalışan evden ve uzaktan çalışmaya devam etse de işverenler ofise dönüş için gün sayıyor. Ancak Delta varyantı etkisiyle ofise dönüşler yeniden ertelenmeye başladı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanan en son veriler de ağustos ayı boyunca uzaktan çalışmada herhangi bir düşüş olmadığını gösterdi. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun son verilerine göre, çalışanların yüzde 13,4’ü son dört hafta içinde evden çalıştı. Ocak ayında bu oran yüzde 23,2 iken, yaz aylarında düşmesi beklenen rakamlar, ağustos ve temmuz ayında sabit kaldı.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA DEVAM

Çevrimiçi istihdam hizmeti veren ZipRecruiter’dan Julia Pollak ABC’ye verdiği demeçte, “Salgın nedeniyle uzaktan çalışan insan sayısı temmuz ve ağustos ayları arasında sabit kaldı. Bu durumun deltanın etkilerinden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Pek çok şirket de Delta varyantı ile ilgili endişeleri yüzünden ofise dönüş planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Örneğin Bloomberg’de yer alan bir habere göre, Apple’ın planlarını en az Ocak 2022’ye kadar ertelediği belirtildi. Ofise dönüş planlarını erteleyenler arasında Google da yer aldı ve teknoloji devi, ofise dönüşü şu an için ocak ayına kadar ertelediğini açıkladı.

İŞVERENLER OFİSE DÖNÜŞ KONUSUNDA UMUTSUZ

Partnership for New York City tarafından yapılan bir ankette ise Manhattan’daki işverenlerin eylül ayında ofise geri dönme konusunda daha önce olduğu kadar umutlu olmadıkları ortaya çıktı. Mayıs ayında yapılan ankette işverenlerin, çalışanlarının yüzde 62’sinin ofise dönmesini beklediği, ancak ağustos ayında yapılan ankette bu oranın 41’e kadar düşmesi dikkat çekti.

ABD’de coronavirüsü vakaları artarken, farklı sektörlerdeki pek çok şirket de evden çalışması mümkün olmayan personeli için aşı olunmasını şart koşmak gibi sıkı tedbirler alıyor.

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