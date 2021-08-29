İsrail’de 12 yaş üzeri için 3. doz corona aşısı uygulanacak

İsrail'de, 12 yaş üzerindekilere Covid-19 aşısının 3. “güçlendirici” dozunun uygulanması onaylandı.

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Corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamaların hız kesmeden devam ettiği İsrail'de, 12 yaşın üzerindekiler için 3. “güçlendirici” doz onaylandı.

İsrail Sağlık Bakanlığının Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, Sağlık Bakanlığının aldığı yeni kararla birlikte Covid-19 aşı uygulamasının ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzerindekileri kapsayacak şekilde genişletildiğini belirterek, 2. dozu en az 5 ay önce yaptıran 12 yaş üzeri kişilere aşının 3. dozunun uygulanabileceğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca, vaka sayılarının düşük veya orta olduğu ülkelerden İsrail’e döndükten sonra aşının 3. dozunu yaptıran İsraillilerin, 3 Eylül tarihinden itibaren 1 haftalık karantinadan muaf tutulacağını bildirdi.

Kademeli olarak farklı yaş gruplarına 3. doz aşı yapılması kararı alan İsrail, son olarak 24 Ağustos’ta 30 yaş üzeri kişilerin 3. dozu alabileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 9.3 milyonluk nüfusa sahip İsrail’de 5 milyon 951 bin kişiye aşının 1. dozu, 5 milyon 468 bin kişiye 2. dozu ve 1 milyon 962 bin kişiye de 3. dozu yapıldı. Salgın nedeniyle 6 bin 989 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 51 bin 152'ye ulaştı.