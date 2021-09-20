İsrail’de yangın alarmı! Yerleşim yerlerine ilerliyor

İsrail’in Maghar kentinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

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İsrail'in Maghar kentinin güneyindeki Mansoura'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İtfaiye Sözcüsü Kayed Daher yaptığı açıklamada, “İtfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına almaya ve yangının Mansoura bölgesindeki evlere ve askeri üsse yayılmasını önlemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kayed, şu ana kadar bölgede tahliye emri verilmediğini aktarırken, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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