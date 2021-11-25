Jinekoloğun mide bulandıran tedavi yöntemi: Tecavüz etmiş

Le Iene isimli TV programına çıkan bir kadın Miniello’nun kendisinde kansere sebebiyet veren insan papiloma virüsü tespit edildiğini söylediğini açıkladı. Her ne kadar test sonuçlarında bu virüs bulunmasa da doktorun ikna olmadığı ve kendisine, “Senin aşılı birisiyle cinsel ilişkiye girmen gerek. Ben aşı oldum, istersen ben sen iyileştirebilirim” dediğini söyledi.

İsmini açıklamayan kadının ifşasından sonra televizyon ekibi gizli kamerayla birlikte bir kadını hasta gibi doktorun ofisine gönderdi. Gizli kamerada kadını ikna eden doktor, kadınla otelde buluşma konusunda anlaştı.

Otel odasında gizli kamerayla çekildiğini bilmeyen doktor penisi hakkında, “Sihirli flüt” ve “Penislerin Aziz Padre Pio’su” yorumunu yaptı. Padre Pio, insanları iyileştirdiğine inanılan 20’nci yüzyılda yaşamış bir din insanı olarak biliniyor.

Fakat doktor tam cinsel ilişkiye girecekken kamera ekibi otel odasını bastı ve doktoru ifşa etti.