Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Havalimanı'ndaki çaresiz bekleyişi sürerken, bugün kalabalık nedeniyle izdiham çıktı. Güvenlik güçlerinin havaya ateş açarak yatıştırmaya çalıştığı arbedede 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nda ülkeden ayrılmak isteyen Afganların bekleyişi sürüyor. Havalimanı girişinde toplanan kalabalık arasında izdiham çıktığı öğrenildi. NATO’nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan’ın başkenti Kabil’de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.
Güvenlik güçlerinin, havalimanındaki arbede sırasında havaya ateş açarak kontrolü sağlamaya çalıştığı bildirildi.
Taliban’ın ülkede yönetimi ele alması sonrasında ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar, sınırlara ve havalimanlarına akın etmişti. Ülkeden kaçmak isteyen Afganlar, tehlikeli yöntemlerle uçakların tekerleklerine bile tutunmaya kalkışmış, bu şekilde 7 kişi hayatını kaybetmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada bölgedeki tahliyelerin sürdüğünü bildirmişti.