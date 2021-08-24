Kaçtığı uçakta doğurdu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın şiddetinden kaçanların, uluslararası uçuşlarla tahliyesi sürüyor. Afgan bir kadın, Almanya'ya ulaşmaya çalışırken, uçakta doğum yaptı.

Sozcu.com.tr

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’ndan tahliyeler sürüyor.

Cumartesi günü Kabil’den Almanya’ya gitmek üzere havalanan ve 300 kişiyi taşıyan nakliye uçağında, Afgan bir kadın doğum gerçekleştirdi.

Adı açıklanmayan kadının havada doğum yapmasından 10 dakika sonra uçak, Almanya’daki ABD Ramstein Hava Üssü’ne iniş yaptı. Uçakta doğumu, ABD Ordusu’nda görevli Yüzbaşı Erin Brymer ve hemşireler gerçekleştirdi.

Uçakta yaklaşık 300 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçakta bulunan kişiler arasında ABD’nin Afganistan’da görevli personeli de yer alıyor.

“HAYATIMIN EN HAVALI ANIYDI”

Yüzbaşı Brymer, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Ordudaki tüm sağlık personeli, sahra hastanelerinde zor şartlarda eğitildi. Bugün de yine zor şartlarda bir durumla karşılaştık ve üstesinden geldik. Bu hayatımın en havalı anıydı”