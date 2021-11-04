Karadeniz’de gerilim: ‘Eylemlerini izlemeye başladık’

Karadeniz'de karşı karşıya gelen ABD ve Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. Rusya, Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait komuta kontrol gemisini takibe aldığını açıklarken, ABD Donanması'ndan karşı açıklama geldi.

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Rus donanması Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait bir komuta kontrol gemisini takibe aldıklarını açıkladı. Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Karadeniz Filosu güçleri, 4 Kasım’da Karadeniz bölgesine giren ABD Donanması’na ait USS Mount Whitney komuta gemisinin eylemlerini izlemeye başladı.” ifadeleri kullanıldı.

ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, USS Mount Whitney’in İstanbul’a geldiğini ve yakında Karadeniz’deki diğer donanmaya bağlı gemilerle güçlerini birleştireceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin ABD Donanması’na ait gemileri “dürbünle veya (kendi) savunma sistemlerinin artı işaretleriyle” gözlemleyebileceğini söyledi.

Putin, Salı günü, Rus Karadeniz filosu gemilerinin düşman hedeflerini yok etme provası yaptığını ve Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’dan ilhak ettiği Karadeniz yarımadası Novorossiysk ve Kırım’daki üslerinde hava savunma sistemlerinin alarma geçirildiğini söyledi.

Geçen ay NATO ile bağlarını koparan Rusya, sık sık sınırlarına yakın faaliyetlerden şikayet ediyor.

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