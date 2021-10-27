Karantina başladı onlar Türkiye’nin yolunu tuttu

Son dönemde corona virüsü vakalarında rekor kıran Rusya'da karantina uygulanmaya başladı. Eczane ve süpermarketler dışında tüm iş yerlerinin kapalı olduğu ülkede halk, evde oturmaktansa tatile gitmenin yollarını arıyor...

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Son dönemde günlük corona virüsü vakalarında rekor kıran Rusya’da tam kapanma uygulanmaya başladı. Ancak Rus halkı, tam kapanma döneminde evde oturmak yerine seyahat acentelerinin kapısını aşındırdı.

Rusya’da artan corona virüsü vakaları nedeniyle Kasım ayı itibariyle evden çalışmaya geçiyor. Ülke genelinde eczane ve süpermarket haricindeki iş yerleri 7 Kasım’a kadar kapalı olacak.

TÜRKİYE, MISIR, KIBRIS VE KÜBA EN POPÜLER SEÇENEKLER

Rusya’daki seyahat acenteleri, Sputnik V aşısının tanındığı veya çok katı corona virüsü kuralları uygulamayan ülkelere yönelik tatil taleplerinde büyük artış yaşandığını duyurdu.

Seyahat şirketi Orange Sun Tour, Türkiye, Kıbrıs, Mısır ve Küba’nın popüler tatil destinasyonları arasında olduğunu açıkladı

Seyahat acentesi Polina Bondarenko, mevcut tüm destinasyonlara yapılan geziler için fiyatların arttığını söyledi. Reuters’a konuşan şirket yetkilileri, “İnsanlar karantinayla bağlantılı olarak ülkeyi terk ediyor” dedi ve seyahat talebinde bulunanların yaklaşık %70’inin aşılandığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov insanların yurt dışına giderek karantinadan kaçması hakkında yorum yapması istendiğinde, tıp uzmanlarının endişelerini dile getirdiklerini ve epidemiyolojik sonuçların olabileceğini belirtti.

Moskova’nın Sheremetyevo havaalanındaki tatilciler ise bu durumu normal karşılıyor.

Moskova’nın doğusundaki Vladimir bölgesinde ikamet eden ve geçen Nisan ayında uçuşların iptal edilmesiyle Türkiye’de tatil yapma girişimi engellenen Nina, “Şimdi yolculuğa çıkmasaydık evde oturuyor olurduk” dedi. Muskovit Alexandra da oteller durumun üstesinden geldiği için COVID risklerinden korkmadığını söyledi.

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