“Kıbrıs Türklere aittir” sözü Yunanları çıldırttı

Yunanistan'da geniş bir yayıncılık ağına sahip Psychogios Yayınları tarafından öğrencilere yönelik coğrafya ile ilgili bir derginin fotoğraflarının basılıp dağıtılması ve internette yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı.

KIBRIS'IN KUZEYİ TÜRKLERE AİTTİR SÖZÜ YUNANLARI ÇILDIRTTI

Öğrencilere yönelik yayın organında Avrupa ve Akdeniz ülkelerini “Öğrenmek ve Keşfetmek” başlığı altında yayınlanan bulmaca türündeki yayının harita bölümünde Kıbrıs ile ilgili açıklamada “Kıbrıs bir Akdeniz adasıdır ve kuzeyi Türkiye’ye aittir” ifadeleri yer aldı.

YAYINLARINI GERİ ÇEKMEK ZORUNDA KALDILAR

Sosyal medya ve telefon ile yayınevini tepki ve uyarı yağmuruna tutulmasının ardından şirket gerek sosyal medyadan gerekse yaptığı yazılı duyuru ile yayının hem internet ortamından kaldırıldığını hemde piyasadan geri çekildiğini okuyucularına duyurmak zorunda kaldı.

YAPTIĞIMIZ HATANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLADIK, ÖZÜR DİLERİZ

Yayınevi açıklamasında “Değerli okuyucular Öğreniyorum ve keşfediyorum: Avrupa adlı yayınımızdaki hatadan dolayı çok üzgünüz ve bunu düzeltip yeniden basarak piyasadan çekiyoruz. Açıktır ki işgal edilen topraklar Türkiye’ye “ait” olarak tercüme edilemez. Açıkçası, çevirmenin hatası küratörümüzden de kaçmamalıydı. Kıbrıs’ımızla ilgili pek çok başlık yayınladık ve hatanın büyüklüğünü anlıyoruz, özellikle çocuklarımıza mesajlar ileten bir çocuk baskısında. Tekrar özür diler ve ürünün sitemizden indirildiğini ve yarından itibaren tüm piyasadan çekileceğini beyan ederiz. Saygılarımızla” denildi.

Yayınevi ile ilgili yasal soruşturma başlatıldığı belirtildi.