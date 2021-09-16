Kimse ofise dönüleceğine inanmıyor

Boris Johnson'ın pandemi ile mücadele kapsamında evden çalışmayı işaret etmesinin ardından İngiltere'de iş dünyasının alacağı önlemlerle ilgili tartışmalar büyüyor. Son olarak BBC için hazırlanan bir ankette yöneticilerin ekonomik anlamda tedirgin olmalarına rağmen hâlâ pek çok çalışanın ofise dönmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Boris Johnson geçtiğimiz günlerde Covid ile mücadele için ‘B Planını’ açıklamış enfeksiyonların artması durumunda evden çalışmayı geri getirmekle tehdit etmişti. Haber; barlar, dükkanlar ve küçük işletmelerde öfkeye yol açsa da yeni anket, çalışanların çoğunluğunun hâlâ tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak evden çalışmayı tercih edeceğini gösterdi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 70’İ OFİSE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

YouGov tarafından BBC için yapılan anket, çalışanların yüzde 70’inin pandemi öncesinde olduğu gibi ofislerine aynı oranda dönmeyi düşünmediklerini gösterdi. Ankete katılan insanların dörtte üçünden fazlası, patronlarının uzaktan çalışma sistemine izin vereceğine inanıyor. Virüsün yayılmasında temasın en aza indirgenmesi önemli bir hamle olarak görülse de anket katılımcıları aynı zamanda uzaktan çalışmanın olumsuz yönlerini de kabul ediyor.

Araştırma katılımcıları bir yandan eşitsizliklerin daha da kötüleşebileceğini öne sürse de diğer taraftan da kadınların kariyerlerini evden çalışarak ilerletebileceklerini düşünüyor.

Yaz boyunca evden çalışma koşulu esnetildikten sonra başkanın yeniden uzaktan çalışmayı işaret etmesi, Johnson’ın tıbbi ve bilimsel danışmanlarının uyarısı ile oldu.

EKONOMİYİ FELCE UĞRATIR

Johnson B planı olarak uzaktan çalışmayı öne sürse de uzmanlar; evden çalışmaya dönüşün, ekonomiyi felce uğratacağını belirtti.

UKHospitality CEO’su Kate Nicholls şunları söyledi: “İşletmelerin bu kış boyunca uygun koşullarda faaliyet göstermeye devam etmesine izin verilmesi, konaklama sektörünün ve daha geniş ekonominin toparlanması için kritik öneme sahip. Konaklama tesisleri hâlâ yüklü borçlar nedeniyle son derece kırılgan bir durumda. Bu işletmeler toparlanma yolunda ilk adımlarını atıyor, önümüzdeki aylarda yaşanacak herhangi bir aksilik daha fazla işletmenin kapanmasına neden olacak.

Bu kış için yedekte kalan tedbirlerin uygulamaya konulmasının sektör üzerinde önemli ve şiddetli etkileri olacağı konusunda hükümeti uyarmalıyız.

Lojistik olarak işe yaramaz ve etkinliği şüpheli olan aşı pasaportlarının kullanımı, gece kulüpleri ve büyük ölçekli etkinlikler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olacak.

Bu sektörler en sert darbeyi aldı. Bu tür önlemler karlılıklarını ve kış aylarında toparlanma yeteneklerini ciddi şekilde baltalayacaktır.”

KÜÇÜK İŞLETMELERDE YIKICI ETKİSİ OLUR

İngiltere’nin en büyük küçük işletme sigortası sağlayıcılarından biri olan Simply Business’ın İngiltere CEO’su Alan Thomas ise şu şekilde konuştu: “Başka bir kilitlenmenin küçük işletmeler üzerinde yıkıcı bir etkisi olacaktır. İşletme sahiplerinin yarısı (yüzde 48) gelecekteki kısıtlamalardan korkarak yaşıyor ve binlerce kişi işsiz kalacak.”

Ancak Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu üyesi Prof Andrew Hayward, evden çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Virüsün yayılmasını azaltmanın en önemli ve etkili yolu diğer insanlarla temas halinde olmamak.”

İlginizi Çekebilir Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Uzaktan çalışanlar artık tam zamanlı ofise dönmez

İlginizi Çekebilir Microsoft ve LinkedIn CEO'ları artık ofise dönmeyi beklemediklerini açıkladılar