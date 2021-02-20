KKTC’de Sağlık Bakanı değişti

KKTC Başkanı Ersan Saner tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini belirtti.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yerine diş hekimi olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel atandı. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay’ın ise Bayındırlık Bakanı olarak kabineye girdiği ifade edildi.

Saner kabine değişikliğinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulduğunu ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA NÖBET DEĞİŞİMİ

KKTC Başbakanı Saner açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

* Ulusal Birlik Partisi halkımıza başarıyla hizmet edebilecek zengin kadroya sahip bir partidir.

* Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim.

* Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir.

* Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum.

* Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır.

* Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltayın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başarılı olacağına güveniyorum.