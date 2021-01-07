Kongre binasını basan kostümlü saldırganın kimliği belli oldu

ABD’de belki de Joe Biden’ın başkanlık yolunun açılmasını hızlandıran gösterinin arkasındaki isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı…

Dün gece ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimi sonuçlarını değerlendiren Kongre’ye bir baskın düzenleyen ABD Başkanı Trump destekçileri polis ile çatışmış 4 kişi yaşamını yitirmiş ve onlarca insan da yaralanmıştı.

Yaşanan protesto gösterileri sırasında Kongre binasına giren grup içerisinde dikkat çeken bir figürün kimliği ise ortaya çıktı. Kongre binasına giren boynuzlu bir başlık takan ve üzeri çıplak olan adamın QAnon Shaman lakaplı bir Trump destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Gerçek adı Jake Angeli olan adamın Arizona QAnon destekçisi olduğu açıklanırken, Amerikan basını 32 yaşındaki adamın daha önce Trump’ın mitinglerinde boy gösterdiğini ve kıyafeti ve dövmeleriyle özellikle Cumhuriyetçiler arasında meşhur olduğunu yazdı.

QAnon Shaman lakaplı Angeli’nin Kongre binası içerisinde polisle tartıştığı ve Kongre’de kürsüye çıkarak poz verdiği görüldü. Elindeki megafonla sloganlar atan Angeli’nin gözaltına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.

QANON KOMPLOSU NEDİR?

ABD’de son dönemde yaygınlaşmaya başlayan QAnon özellikle aşırı sağcılar tarafından destekleniyor… Bu komplo teorisi ise, “Şeytana tapan pedofiller Trump’a karşı bir kumpas kurma hazırlığı içerisinde ve aynı zamanda küresel bir çocuk kaçakçılığı ve seks ağı yönetiyor” şeklinde özetlenebiliyor.

Bu komplo teorisi özellikle son aylarda Trump destekçileri tarafından büyük destek görüyor.

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