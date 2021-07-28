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Kremlin: Biden’ın açıklamaları gerçeklikten uzak

Kremlin yönetimi, Rusya'nın yalnızca nükleer silahlara ve petrole sahip bir ülke olduğu açıklamasını yapan ABD Başkanı Joe Biden'in bu açıklamalarının gerçeklikten uzak olduğunu ve onun Rusya hakkındaki bilgisizliğini açığa vurduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:29, 28/07/2021
HaberlerDünya
Kremlin: Biden’ın açıklamaları gerçeklikten uzak

Biden, dün yaptığı bir konuşmada ABD’nin “büyük bir güç” ile “gerçek bir savaşa” girmesinin ancak ABD’ye yapılan ciddi bir siber saldırının sonucunda olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Biden, ABD istihbarat servislerinin Ruslarınkinden iyi olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “ciddi bir sorununun” olduğunu da ifade etti.

Biden, Putin’i kastederek, “… Nükleer silahları ve petrol kuyularından başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin tepesinde oturuyor. Başka hiçbir şey… Onların ekonomisi nasıl? Şu anda dünyanın en küçük sekizinci ekonomisi. En büyüğü mü? Başının ciddi olarak dertte olduğunu biliyor. Benim görüşüme göre bu da onu daha da tehlikeli biri haline getiriyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya’nın nükleer kabiliyetinin ve büyük petrol ve doğalgaz sektörünün varlığını kabul etti ancak Biden’in iddialarını reddetti.

Peskov, “Rusya’da başka hiçbir şey olmadığını söylemek yanlış. Bu, hatalı bir bilgi ve modern Rusya’nın yanlış anlaşılmasıdır” dedi.

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