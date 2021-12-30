Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un yeni görüntüleri gündem oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ortaya çıkan son görüntüleri şaşırttı. Liderin, midesine kelepçe taktırdığı ve bu sayede kilo verdiği öne sürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta yıllık düzenlenen parti toplantısında görüntülendi. Uzun zaman sonra ilk kez fotoğraflanan Kim Jong-Un’un zayıf görüntüsü ise dikkat çekti.

Kim Jong-Un, en son ülkenin eski lideri Kim Jong İl ölümünün 10’uncu yılında düzenlenen anma etkinlikleri sırasında görüntülenmişti. O zamandan bu yana kameralar önüne çıkmayan Kuzey Kore liderinin son görüntüsü şaşırttı.

‘MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRDI’

Kim Jong-Un’un bu yılın başından bu yana yaklaşık 20 kilo verdiği belirtilirken, bu kilo kaybında midesine taktırdığı kelepçenin etkisinin olduğu iddia edildi.

İngiltere merkezli The Sun gazetesi, Kim Jong-Un’un günlük beslenmesi hakkında da detayları açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore lideri, bir gecede en az bir şişe şarap içerken, yanında İsviçre peyniri, havyar ve ıstakoz yemeyi tercih ediyor. The Sun, halkının yoksulluk içinde yaşadığı bir ülke liderinin yaşadığı saltanata da dikkat çekti.

Kuzey Kore’de gerçekleşen ve Kim Jong-Un’un liderlik ettiği geleneksel parti toplantısına üst düzey hükümet yetkilileri ve ordu generallerinin katıldığı açıklandı. Toplantıların kaç gün süreceği ile ilgili net bir bilgi paylaşılmazken, içeriğinin 2022 yılında hükümetin uygulayacağı politikaları içerdiği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Kuzey Korelilere 11 gün boyunca gülmek ve içki içmek yasaklandı

İlginizi Çekebilir Kim Jong-un'dan kız kardeşine terfi: Politbüro'ya getirildi