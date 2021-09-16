Kuzey Kore’den endişelendiren bir deneme daha: Bu sefer trenden fırlattılar

Bu hafta Japonya'ya doğru iki adet nükleer kapasiteli balistik füze fırlatan Kuzey Kore, yeni denemelerde bulunuyor... Bugün paylaşılan bilgi ve fotoğraflarda Kim Jong-un'un farklı bir silah denediği görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde hem söylemini hem de silah ve füze denemelerini sertleştiren Kuzey Kore’den yeni bir hamle geldi… Bu hafta Japonya’ya doğru nükleer kapasitesi olan iki adet balistik füze fırlatan Kuzey Kore, demiryolu kullanarak geliştirilen yeni füze sistemini tanıttı.



800 kilometre menzile sahip olan füzelerin denemesinde başarıya ulaşıldığı kaydedildi. Japonya’nın hedef alındığı test atışlarında yeni bir sistemin kullanıldığını aktaran Kuzey Kore’nin resmi medya kuruluşu KCNA, “Demiryolu kullanılarak geliştirilen füze sistemi ülkeye gelebilecek bütün tehditleri engellemek için tasarlandı” ifadesini kullandı.

Japon ve Güney Koreli yetkililer ise Kuzey Kore’de yaşananları yakından takip ettiklerini ve balistik füze denemelerinin izlendiğini de duyurdu. Kuzey Kore’nin bu adımı, Güney Kore’nin balistik füze fırlatabilecek denizaltı için çalışmaların devam ettiğinin açıklanmasından sonra geldi.



Güney Kore ve Kuzey Kore son dönemde çok sert bir silah yarışına girdi. Kuzey Koreli üst düzey yetkili Pak Jong Chon, “Farklı noktalardan gelebilecek saldırılara karşı geliştirilen etkili bir karşı saldırı sistemi. Yakın gelecekte bu sistemi genişleterek güçlü bir ordumuz olmasını planlıyoruz. Gerçek bir savaş için operasyonel deneyim sağlamak istiyoruz” yorumunu yaptı.