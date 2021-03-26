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Libya’dan Türkiye’ye ziyaret

İletişim Başkanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Güncellenme: 00:17, 26/03/2021
HaberlerDünya
Libya’dan Türkiye’ye ziyaret

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Sayın Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

* Libya Başkanlık Konseyi’nin göreve başlamasının ardından Türkiye’ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

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