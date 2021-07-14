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Litvanya’dan sığınmacı kararı: Toplu gözaltına onay

Litvanya parlamentosu, Belarus sınırından geçerek ülkeye sığınan sığınmacıların toplu olarak gözaltına alınmasını kabul etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:07, 14/07/2021
HaberlerDünya
Litvanya’dan sığınmacı kararı: Toplu gözaltına onay

Belarus, 24 Mayıs'ta Yunanistan'dan Litvanya'ya sefer gerçekleştirdiği sırada içinde muhalif bir gazetecinin bulunduğu Ryanair uçağını zorla indirerek gazeteciyi gözaltına almıştı.

İki ülke arasında tansiyon artarken, Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulamaya başladığı Belarus, göçmenlerin kendi toprakları üzerinden Litvanya'ya geçmelerine izin vermişti. Litvanya parlamentosu, sığınmacıların toplu olarak gözaltına alınmasını oyladı. 141 sandalye bulunan Litvanya parlamentosunda yapılan oylamada, sığınmacıların toplu olarak gözaltına alınması 84 evet oyu ile kabul edildi.

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