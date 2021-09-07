Merkel’in muhafazakar bloğu çöküyor

Almanya'da seçime sayılı günler kala Merkel'in yıllardır adeta sırtında taşıdığı muhafazakar bloğu çöküyor... Anketlerde blok, tarihinin en düşük destek seviyesini aldı.

Sozcu.com.tr

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2005 yılından beri Almanya’yı yöneten ve aynı zamanda CDU/CSU ittifakını da sırtlayan Başbakan Angela Merkel’in siyaseti bırakma kararı sonrasında büyük bir boşluk yaratacak… özellikle partisi içinde.

Merkel’in ayrılma kararı sonrasında yerine gelen Armin Laschet’in seçmeni cezbetmemesi sonrasında CDU/CSU bloğu tarihinin en kötü anket sonuçlarını almaya devam ediyor. Forsa isimli araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre seçimlere neredeyse iki hafta kala CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 19 seviyesine düştü. Bu oran parti tarihinin en düşük anket sonucu olarak kayıtlara geçerken Sosyal Demokratlar ise oy oranlarını artırmaya devam etti.

Forsa’nın RTL/n-tv için yaptığı anketlerde SPD, oy farkını 6’ya çıkardı. Anket sonuçlarına göre SPD yüzde 25, Yeşiller yüzde 17, Özgür Demokratlar ise oyların yüzde 13’ünü aldı. Aşırı solcu Linke yüzde 6’da kalırken aşırı sağcı AfD ise yüzde 11 seviyesinde yer aldı.

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