MHRA doğruladı: İngiltere’de AstraZeneca aşısı olan 7 kişi öldü

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulandı.

Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30’unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

MHRA’dan yetkililer, 7 ölümün titizlikle araştırıldığını ve bu durumun sadece bir tesadüf mü yoksa aşının gerçek bir yan etkisi mi olduğu konusunun henüz net olmadığını belirtti. Diğer yandan MHRA, aşının faydalarının riskten daha ağır bastığını vurguladı. Mart ayının başında, Norveç ve diğer birçok Avrupa ülkesi, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili vaka raporlarının ardından AstraZeneca aşılarının uygulanmasını askıya aldığını veya durdurduğunu açıklamıştı.

EMA VE DSÖ’DEN GÜVENLİ AÇIKLAMASI

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtti.

İlginizi Çekebilir Almanya'dan AstraZeneca aşısı iddiası: 9 kişi hayatını kaybetti