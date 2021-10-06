Miçotakis aşırı sağcı milletvekili Bogdanos’u partiden ihraç etti

Yunanistan’da iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi’nde aşırı milliyetçi söylemleri ile dikkat çeken milletvekili Konstantinos Bogdanos’un Başbakan Kiriakos Miçotakis’in talimatı ile parlamento grubundan ihraç edildiği açıklandı. Bogdanos daha önce de göçmen karşıtı ırkçı söylemleri ile dikkat çekmişti.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da iktidarda bulunan Yeni Demokrasi (Nea Dimokratia) partisinin parlamento çalışma grubunda bulunan aşırı sağcı Atina milletvekili Konstantinos Bodanos'un geçtiğimiz hafta bir oturum sırasında Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında yaşanan gerginliğin ardından Bogdanos'un partiden ihraç edildiği belirtildi.

Yunanistan medyasında bugün yer alan habere göre Bogdanos'un Yeni Demokrasi Partisi parlamento grubundan ihraç kararını, Başbakan Kiriakos Miçotakis verdiği belirtildi.

YUNANİSTAN'IN KOMÜNİST TEHDİTİ ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Atina Milletvekili Konstantinos Bogdanos ile Meclis'te yaşananlar hakkında Slovenya ziyaretinde bilgilendirilen Başbakan Miçotakis, Bogdanos'un parlamento grubundan ihraç edilmesi talimatını verdi.

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma iş birliği anlaşmasının parlamentoda görüşüldüğü sırada Milletvekili Bogdanos konuyu Kuzey Makedonya'ya getirerek eleştiride bulunurken Yunanistan'ın “Komünist tehdit” ile karşı karşıya olduğuna yönelik açıklama yaptı.

Bogdanos'un sözlerine Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekilleri tepki gösterdi.

ENOSİS VE EOKA'NIN SÖZLERİNİ BAZ ALDI

ENOSİS savunucusu ve EOKA kurucularından olan Yorgos Grivas'ın “Üç düşmanımız vardır: Bunlar, İngilizler, Türkler ve Komünistlerdir” dediğini ifade eden Bogdanos, Yunanistan için en büyük düşmanının ise komünistler olduğunu söyledi.

GÖÇMEN KARŞITI IRKÇI DAVRANIŞLARI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Aşırı sağ sözlere sinirlenen Dışişleri Bakanı Dendias, Bogdanos'un açıklamaları üzerine parlamentoda yaptığı konuşmada, “Ben burada hükümeti temsil ettiğim sürece, hepimizin birlik olması adına, böylesi bir çaba hoş görülmeyecektir” dedi.

Daha önce de göçmen karşıtı aşırı ırkçı tavırları nedeniyle tepki toplayan Bogdanos'un mecliste yol açtığı gerginlik yüzünden Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla partinin Parlamento Grubu'ndan ihraç edildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Eski Yeni Demokrasi Partisi'nden ihraç edilen Bogdanos ise kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaparak bulunduğu düşüncelerinde ısrar ettiğini söyledi.

Bogdanos “Siyasette, net ideolojik pozisyonların bir bedeli var ve bazı gerçekler sonuç alınmadan anlatılamıyor” diye yazdı.

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