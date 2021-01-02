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Mikrobiyolog profesörden kritik uyarılar: COVID-19 kadar hızlı yayılabilecek

1970'lerin ortalarında Orta Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgınının keşfedilmesine yardımcı olan mikrobiyolog Prof. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğu ve tüm dünyanın buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Güncellenme: 20:28, 02/01/2021
Haberler Dünya
Mikrobiyolog profesörden kritik uyarılar: COVID-19 kadar hızlı yayılabilecek

Ebola salgınının keşfedilmesine yardımcı olan Prof. Jean-Jacques Muyembe Tamfum’dan kritik açıklama geldi. Mikrobiyolog Tamfum, Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüslerin olduğunu açıkladı.

“GELECEKTEKİ PANDEMİLER COVID-19’DAN DAHA KÖTÜ OLACAK”

“Şu anda yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız ve insanlık için tehdit oluşturan şey budur” diyen Tamfum, “Gelecekteki pandemilerin COVID-19’dan daha kötü olacak” ifadelerini kullandı.

“YENİ PATOJEN COVID-19 KADAR HIZLI YAYILABİLECEK”

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan Ingende’de kimliğini açıklamak istemeyen bir hastanın hemorajik ateşin erken semptomlarını gösterdiği ve hastaya Ebola testi yapıldığı ifade edildi.

Prof. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, sonuçların negatif gelmesiyle birlikte doktorların, ‘beklenmedik’ anlamına gelen ‘Hastalık X’i ilk yayan kişi olabileceğinden endişe ettikleri belirtildi.

Yeni patojenin, COVID-19 kadar hızlı yayılabileceğini ifade eden Tamfum, Ebola’nın yüzde 50 ila 90 ölüm oranına sahip olabileceğini ileri sürdü.

DSÖ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Hastalık X’in varsayımsal olduğu, ancak bilim insanlarının, ortaya çıkması durumunda dünya çapında ciddi hastalıklara yol açabileceğinden endişe duydukları ifade edildi.

Profesör Tamfum, çok daha fazla zoonotik hastalığın hayvanlardan insanlara sıçrayabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

PATOJENİTE NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı COVID-19 sözlüğünde patojenite kelimesinin anlamının ‘Bir enfeksiyon etkeninin duyarlı konakta hastalık oluşturma yeteneği’ olduğu belirtildi. Açıklamada “Çiçek, kuduz, kızamık virüsleri patojenitesi yüksek virüslerdir” denildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:20:26,