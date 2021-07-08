Mülteci krizi büyüyor: Türkiye’ye delegasyon geliyor

Geçen ay Yunanistan’dan Litvanya’ya uçan Ryanair uçağını Minsk’te indirip uçakta bulunan muhalif gazeteci Roman Protasevich’i ve kız arkadaşını gözaltına alan Belarus ile Avrupa Birliği arasında gerilim tırmanıyor…

Avrupa Birliği’nin yaptırım kartını masaya getirmesiyle birlikte Belarus önceki gün bir açıklama yaptı. Belarus yönetimi, ülkede bulunan ve Avrupa ülkelerine giriş yapmak isteyen mülteciler için Avrupa kapılarını açacağını duyurduktan sonra Avrupa Birliği ülkeleri ve Belarus’un komşuları ayağa kalktı.

Litvanya Başbakanı Simonyte dün düzenlediği basın toplantısında Belarus’un mülteci planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Simonyte, Türkiye ile ilgili de iddialarda bulundu.

Simonyte, “Belarus, mültecilere ücretsiz uçuş sunuyor. Bağdat'tan ve muhtemelen İstanbul'dan mültecileri uçaklarla Belarus'a götürüyorlar. En az bir mültecide bunu tespit ettik” dedi. Litvanya yönetimi, “Her gün sınırdan yüzlerce mülteci geliyor ve çoğu Türkiye’den geliyor. Minsk ile Bağdat arasında doğrudan uçuş ayarlayan seyahat acenteleri var ve Belarus’ta ve diğer ülkelerde bu sözde turistleri Minsk’e taşıyorlar. Belarus’a gelen insanların çoğu Bağdat’tan geliyor” derken Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise çok sayıda insanın da Türkiye’den geldiğini açıkladı.

“TÜRK HAVA YOLU ŞİRKETLERİYLE GELİYORLAR”

Bir Litvanya hükümet yetkilisi, Reuters haber ajansına bazı belgeler göstererek yakalanan mültecilerin üzerinde uçuş bilgilerinin yer aldığı kartlar ve biletler bulunduğunu aktardı. Reuters haber ajansı, “Litvanya yetkilisinin gösterdiği ve mültecilerin üzerinden çıkan belgeler arasında Belarus’un resmi havayolu şirketi Belavia’ya ait uçağa biniş kartı da yer alıyordu. Yetkili Reuters’a İstanbul’dan Minsk’e 27 Mayıs tarihli dört adet biniş kartı gösterdi” ifadesini kullandı.

Öte yandan Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, gelecek hafta Bağdat ve Ankara’ya resmi temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere gitme planları yaptıklarını duyurdu. Landsbergis, “Belarus’tan Litvanya’ya giriş yapan bu insanların büyük çoğunluğu Türkiye’den Türk hava yolu şirketleri aracılığıyla geliyor. Bizce Türkiye bu kişilerin kimliklerini biliyor. Türkiye ile işbirliği yaparak onların kimliklerini tespit ederek, ülkelerine iade edebiliriz” dedi.

TÜRK YETKİLİ KONUŞTU

Reuters haber ajansı, Litvanya’dan gelecek bir delegasyona onay vermeyi düşündüğünü yazdı. Ajansa konuşan bazı Türk diplomatik kaynaklar, gelecek haftalarda Litvanya’dan bir delegasyonun Türkiye’de temaslarda bulunabileceğini aktardı.

İsmini açıklamayan Türk yetkili, “Litvanya’dan bir delegasyon gelecek haftalarda Türkiye’ye gelecek ve mülteci yönetimini görüşerek, insan kaçakçılığı ile mücadeleyi masaya yatıracak” dedi.

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