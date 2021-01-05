Mutasyon New York’a sıçradı… Dr. Fauci uyardı: Daha da kötüleşecek

Corona virüsü dünya genelinde etkisini hız kesmeden sürdürürken, salgından en ağır yarayı alan ABD’de durum giderek daha da kötüleşiyor.

İlk kez İngiltere’de tespit edilen ve ardından 30’u aşkın ülkeye yayılan mutasyon geçirmiş corona virüsü, ABD’nin salgındaki merkez üssü New York’ta da ortaya çıktı.

HASTANELERDE PATLAMA



Noel ve yeni yıl döneminde corona virüsü nedeniyle hastaneye yatış oranlarında rekor kırılırken, pazar günü 125 bin 544’le zirveyi gördü. John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkedeki vaka sayısı 20 milyon 815 bine, ölü sayısı ise 353 bin 483’e ulaştı.

ABD’de salgınla mücadelenin en önemli ismi olarak gösterilen ve seçilmiş yeni Başkan Joe Biden’ın da ekibinde yer alacak olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, tabloyu daha da karartan açıklamalarda bulundu.

100 MİLYON AŞI ULAŞILABİLİR



Tatil sezonu ve soğuk havalar nedeniyle ev içlerindeki buluşmaların arttığını ve vaka patlamalarının sebebinin bu olduğunu söyleyen Dr. Fauci, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde durum daha da kötüleşebilir. Ya da şu an görmekte olduğumuz korkunç seviyeyi sürdürebilir” dedi.

ABD’nin aşılama programına da değinen Fauci, “Bazı aksaklıklar olabilir, bu anlaşılabilir. Şu an istediğimiz noktada olmadığımız çok açık. Ancak Biden’ın görevdeki ilk 100 günde 100 milyon aşı hedefine ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

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