NASA, Mars simülasyonunda yaşayacak insanlar arıyor: Başvurular başladı

2037'de Mars'a insan göndermeyi planlayan NASA, bu görev için hazırlıklara başladı. NASA, Mars simülasyon modülünde 1 yıl kalacak bireyler aradıklarını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2037’de gerçekleştirilmesi planlanan Mars projesi için adımlar atmaya başladı.

ABD uzay ajansı, Mars Dune Alpha ICON tarafından 3D olarak basılan 1,700 metrekarelik bir modül içerisinde yaşayacak ‘yüksek motivasyonlu bireyler’ aradığını duyurdu. NASA’dan yapılan açıklamada, hazırlanan Mars simülasyonunda 1 yıl boyunca yaşamak isteyen kadın ve erkekleri beklediklerini, başvuruların açıldığı ifade edildi. Program, ilki 2022’de başlayan üç simülasyondan oluşuyor. Toplamda 1 yıl sürecek olan programa katılanlar tamamen Mars ortamında yaşıyor gibi hissedecek.

30 ila 55 yaş arası kişiler aranıyor

NASA, duyurusunda, “Yaşam alanı, kaynak sınırlamaları, ekipman arızası, iletişim gecikmeleri ve diğer çevresel stres faktörleri de dahil olmak üzere Mars’taki bir görevin zorluklarını simüle edilecek” dedi.

Sonuçların, sistemleri doğrulamak ve çözümler geliştirmek için önemli bilimsel veriler sağlaması bekleniyor.

Başvurular bugün NASA’nın internet sitesinde resmi olarak başladı. 12 Eylül 2021’e kadar sürmesi planlanıyor. Katılmak isteyenlerin 30 ila 55 yaşları arasında olmaları, STEM alanında yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve en az iki yıllık ilgili mesleki deneyime sahip olmaları bekleniyor. Katılacak breylerin NASA uzun süreli uçuş astronotu simülasyonunu geçmeleri ve corona aşısını tamamlamaları gerek.

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