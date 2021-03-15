‘Navalny esir kampında’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük muhaliflerinden olan 44 yaşındaki Navalny, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için bu yılın başında hapse atılmıştı. Batı ülkeleri ise Navalny’nin hapse atılmasını kınamışlardı.

Navalny’nin resmi Instagram hesabında yer alan açıklamaya göre, Navalny içinde bulunduğu cezaevini “gerçek bir toplama kampı olarak” niteleyip, orada “çok fazla sayıda kural olduğunu ve bu cezaevinin George Orwell’in 1984 romanından çıkmış gibi olduğunu” belirtti.

Genel olarak durumunun iyi olduğunu belirten Navalny, firar riski olduğu için kendisini her saat başı uyandırdıklarını açıkladı.

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