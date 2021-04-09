Norveç’te polis başbakana Covid-19 cezası kesti

Norveç polisi bugün bir açıklama yaparak Başbakan Erna Solberg’e corona virüsü kurallarına uyulmadığı için ceza kesti.

Ailesiyle birlikte doğum gününü kutlamak için bir parti düzenleyen ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden Solberg’e para cezası kesildiğini ise polis müdürü Ole Saeverud bugün düzenlediği basın toplantısında söyledi.

Saeverud, Şubat ayında 60’ıncı yaş gününü bir dağdaki restoranda 13 aile ferdiyle birlikte kutlayan Solberg’e 20.000 Norveç kronu (yaklaşık 16.000 TL) para cezası kesildiğini söyledi. O dönemde 10’dan fazla insanın bir araya gelmesinin yasak olduğunu söyleyen Saeverud, “Benzer durumlarda ceza kesmiyoruz fakat başbakan hükümetin kurallarına uymak zorunda. Yasalar hepimiz için aynı ve hepimiz kanun karşısında eşit değiliz. Dolayısıyla kamuoyunun güvenini sağlamak için ceza kestik” dedi.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Solberg skandalın ortaya çıkmasının ardından özür dilemek zorunda kalmıştı.

Öte yandan restoranın da yasaları ihlal ettiğini açıklayan polis, para cezası kesilmediğini dile getirdi.

Başbakanlık konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Eylül ayında gerçekleşecek seçimlerde halkın karşısına çıkacak Solberg, çok sıkı corona virüsü önlemleri alarak Norveç’i Avrupa’da Covid-19’a karşı en iyi performansı sergileyen ülkelerden biri haline getirdi. Fakat 2021’in ilk çeyreğinde vaka sayısının tekrar artmasıyla birlikte yasaklar tekrar sıkıştırılmıştı.