Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ödül verildi

Corona virüsü salgınına karşı çok kısa bir sürede Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, dün düzenlenen törenle İmparatoriçe Theophano Ödülü'nü aldı.

Sozcu.com.tr

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BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Yunanistan’ın en önemli ödüllerinden biri olan İmparatoriçe Theophano Ödülü’nü dün aldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun takdim ettiği ödülü alan bilim insanları kısa bir konuşma yaptı.

Sakellaropoulou, “Bütün güçlerini corona virüsüne karşı bir aşı geliştirmek için kullandılar ve ilk oldular” dedi.

Uğur Şahin ise, “mRNA teknolojisinin evrimi, 40 yıl önce hayatımıza giren insülinle kıyaslanabilir. Aşılar gelecekte pandemileri alt etmekte rol oynayacak. Tedavi edilemeyen hastalıklarla mücadelede gelişen mRNA teknolojisi sayesinde kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirebileceğiz ve buna da kanserle başlayabiliriz” dedi.

Türeci ise, “Araştırmalarımızın fonlamasında bazı sorunlar yaşadık ama şansımıza bazı insanlar bize inandı” ifadesini kullandı.

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