Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek

Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilere bir sonraki ziyaretinin Lübnan’a olacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:45, 08/03/2021
HaberlerDünya
Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in geçtiğimiz cuma günü başladığı tarihi Irak ziyareti bugün sona ermişti. Ziyaretine Irak’ın başkenti Bağdat ile başlayan Papa Francis, Necef, Zikar, Musul ve Erbil’de temaslarda bulunmuştu. Irak’taki temaslarını tamamlayan Papa, ülkeden ayrılarak Vatikan’a hareket etmişti.

Dönüş yolunda uçakta bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Papa, Irak'ın ardından ilk ziyaretinin Lübnan'a olacağını belirterek, ziyaretin tarihine ilişkin açıklama yapmadı.

Nüfusunun 3'te 1'i Hristiyan olan Lübnan'a en son 2012 yılında Papa Benedict tarafından 3 günlük ziyaret gerçekleştirilmişti.

İlginizi ÇekebilirAylan'ın babasından Papa'ya dikkat çeken tabloAylan'ın babasından Papa'ya dikkat çeken tabloİlginizi ÇekebilirPapa Francis'ten Erbil'de 10 bin kişilik ayinPapa Francis'ten Erbil'de 10 bin kişilik ayin
Cuma Irak Lübnan Musul Vatikan