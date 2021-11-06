Paris ve Londra hareketlendi! Halk sokağa indi

İngiltere’nin başkenti Londra’da çevreciler, iklim değişikliğini protesto etti. Yine Fransa’nın başkenti Paris’te çevreciler, iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınmamasını protesto ederek, küresel iklim değişikliğinden sorumlu tuttukları 10 gelişmiş ülke liderinin fotoğraflarını astı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreciler, iklim değişikliğini protesto etmek için sokaklara döküldü. İngiltere Merkez Bankası'nın önünde toplanan göstericiler, Trafalgar Meydanı'na doğru yürüdü.

Pankart taşıyan göstericiler, iklim değişikliği ile ilgili alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması gerektiğini savunan protestocular, Trafalgar Meydanı'nda kurulan sahneye çıkarak konuşma yaptı.

ÇOK SAYIDA POLİS GÖREV ALDI

Yaklaşık 3.5 saat süren protestoda çok sayıda polis görev yaparken, gösteri alanına çıkan birçok yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Eş zamanlı olarak İskoçya'nın Glasgow şehrinde de iklim zirvesinin gerçekleştirildiği bölgede protesto gerçekleştirildi.

PARİS’TE DİKKAT ÇEKEN GÖSTERİ

Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle gelişmiş ve zengin ülkeler ile bu ülkelerin liderlerini protesto etti.

Paris Belediye binası önünde 25 kuruluşun desteğiyle düzenlenen gösteride çevreciler, küresel iklim değişikliğinden ve çevre kirliliğinden sorumlu tuttukları 10 ülkenin liderlerinin posterlerini astı.

“İKİ YÜZLÜLÜKLE SUÇLADILAR”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere 10 gelişmiş ülkenin liderlerini küresel ısınmayla mücadeleye yönelik vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan çevreciler, liderlerin sera gazı salınımının azaltılmasına ilişkin sözler verdiğini ancak eyleme geçme konusunda “ikiyüzlü” davrandıklarını savundu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim’de başlayan ve 12 Kasım’a kadar devam edecek küresel iklim zirvesi kapsamında bir araya gelen gelişmiş ülke liderlerinin dikkatini çekmek üzere Paris’te düzenlenen gösteride küresel ısınmaya karşı önlem alınması için çağrıda bulunuldu.

Paris Anlaşması’ndan 6 yıl sonra dünya genelinde sıcaklıklardaki artışı 2 derecenin altında tutmayı amaçlayan liderlere çağrıda bulunan çevreciler, her yıl iklim felaketlerinin artış gösterdiğine dikkat çekti. 2021 yazındaki yangınlar, sel baskınları, kasırgalar, kuraklıklar, sıcak hava dalgalarına dikkat çeken göstericiler, özellikle güney ülkelerinde yoksulluğun giderek arttığının da altını çizdi.

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