Pentagon’da gizli toplantı: Trump, nükleer silahlara erişemesin diye…

ABD'de henüz basılmadan sansasyon yaratan "Peril" (Tehlike) adlı kitap, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in eski Başkan Donald Trump döneminde attığı gizli adımları ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan “Peril” (Tehlike) adlı kitap, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in eski Başkan Donald Trump döneminde attığı gizli adımları ortaya koydu.

Tehlike adlı kitaba göre, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, “Trump’ın seçimden sonra ciddi bir zihinsel gerileme yaşadığından ve “haydut gibi davranabileceğinden” emindi. Kitapta, Trump’ın 15 Ocak’a kadar tüm ABD birliklerini Afganistan’dan çekmek için imzaladığı iddia edilen gizli bir not da dahil olmak üzere yaptığı eylemler de yer alıyor.

GİZLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Kitapta Milley’in Hint-Pasifik Komutanlığına Asya-Pasifik bölgesindeki planlı askeri tatbikatların ertelenmesi çağrısı yaptığı, ayrıca üst düzey askeri yetkililerden Trump’ın nükleer silahları kullanma emri vermesi durumunda kendisini haberdar edeceklerine dair yemin etmelerini istediği kaydedildi. Kitapta, Milley’in Trump’ın nükleer silahlanmasını karşı olduğu için gizli adımlar attığı iddiası da yer alıyor. Milley’in Trump’ın alacağı tavırdan çekindiği için gizli görüşmeler yapmak zorunda kaldığı öne sürülüyor.

Milley’in Trump’ın atabileceği olası fevri adımlarla ilgili endişelerini Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) yöneticileriyle de paylaştığı kaydediliyor.

‘SAVAŞ ÇIKMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

İddiaya göre, Milley, nükleer silahların başlatılması da dahil olmak üzere askeri harekat sürecini gözden geçirmek için 8 Ocak’ta Pentagon ofisinde gizli bir toplantı yaptı. Milley, üst düzey yetkililere, “Size ne söylenirse söylensin, siz prosedürü uygulayın. Ben de bu prosedürün bir parçasıyım” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak olaylarından sonra Milley ile Trump’ın savaş çıkarmasını veya nükleer silah kullanma emri vermesini önlemek için “mevcut önlemler” hakkında konuştuğunu ve bu konuda güvence aldığını açıklamıştı.

Öte yandan, kitapta, Milley’in 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021’de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li’yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceğini söylediği öne sürüldü.

‘SÜRPRİZ BİR SALDIRI OLMAYACAK’

Milley ilk telefon görüşmesinde Çinli mevkidaşına “Amerikan yönetiminin istikrarlı bir durumda olduğu ve her şeyin yolunda olduğu” güvencesi verdiği, “Size karşı herhangi bir saldırıda ya da kinetik operasyonda bulunmayacağız. Bir saldırı yapılacak olursa önceden zamanında size haber vereceğim. Sürpriz bir saldırı olmayacak” dediği kaydedildi.

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