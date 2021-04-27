Pfizer/BioNTech aşısı kalp kası iltihaplanması yaptı

Corona virüsü salgını aşılarla atlatılacak derken, hemen her aşıda bir başka problem çıkıyor. AstraZeneca'nın beyin zarı iltihaplanmasına neden olduğu iddialarının ardından, bu kez yeni teknoloji olan mRNA sistemi ile üretilen Pfizer/Biontech'te kriz patladı.

Ülkesinde herkese ilk doz aşıyı yapan İsrail'de ikinci doz aşılar yapılırken, bunu alan 5 milyon kişiden 62’sinde kalp kası iltihaplanması (miyokardit) tespit edildi. Bu kişilerin 60'ı hastaneye kaldırıldı ve tedavi edilmek zorunda kalındı. İkinci doz BioNTech olanlardan ikisi de bu rahatsızlıktan öldü.

ÖZELLİKLE GENÇLERİ VURUYOR

Kalp kası iltihaplanması olanların yaşı ise 30’un altında ve tamamı da erkek. Kalp kası rahatsızlığı, tehlikeli bir hastalık ve kalp hücrelerine zarar veriyor.

Almanya'da da, Pfizer/BioNTech ile aşılananların 7'sinde bu rahatsızlık görüldü. Almanya'daki hastalar ise 23 ile 89 yaş arasındaydı. Almanya'daki vakaların bir kısmının ikinci dozdan 4 gün sonra, bir kısmının ise aşılamadan birkaç saat önce geliştiği belirtiliyor.

BIONTECH: ÇIKMASI BEKLENMELİ

Konu Avrupa basınında manşetlere taşınırken, BioNTech'ten açıklama geldi. BioNTech yetkilileri, “Yan etkiler sürekli ve kapsamlı bir şekilde kontrol ediliyor. Genel nüfusla karşılaştırıldığında COVID-19 aşımızla, aşılamadan sonra daha yüksek miyokardit vakası insidansı gözlemlemedik. Aşı ile bir bağlantısı bulunmamıştır. Bu noktada, miyokarditin Pfizer / BNT COVID-19 aşısının kullanımıyla ilişkili bir risk olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur” açıklaması yaptı.

BioNTech, “aşıya bağlı olmayan ama yakından ilgili olan bazı hastalıkların, genel popülasyonla benzer sıklıkta aşılanmış kişilerde ortaya çıkması beklenmelidir” şeklindeki açıklamasıyla da kafaları bulandırdı.

Başta Avrupa olmak üzere, İsrail ve ABD'nin de kullandığı Pfizer/BioNTech aşısı, Türkiye'de de uygulanmaya başlamıştı. Almanya’da daha önce iki kişi BioNTech aşısı yaptırdıktan saatler sonra ölmüştü. Bunların ölüm nedenleri tam olarak açıklanamamıştı.

MİYOKARDİT HASTALIĞI NEDİR?

Kalp kası iltihaplanmasına bu ad veriliyor. Hastalık başlangıçta pek hissedilmez ama ilerledikçe çarpıntı ve nefes almakta zorluklar görülür. Çeşitli virüsler veya bakteriler de bu rahatsızlığa neden olabilir.

Aynı şekilde Covid-19'da bu rahatsızlığı tetikleyebiliyor ve virüs kann hücrelerine saldırırsa, doğrudan miyokardiyal hasara neden oluyor. Aktive edilmiş T hücreleri daha sonra enfekte olmuş miyositlere nüfuz ederse, miyokardit meydana gelebilir. İstatistiksel çalışmalara göre, Almanya’da her yıl klinikte ağır miyokarditli 3500 hasta tedavi ediliyor.

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