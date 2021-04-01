Pfizer-BioNTech aşısının koruyuculuk oranı değişti: Virüse karşı yüzde 91 etkili

Corona virüsü salgınını bitirmek için geliştirilen aşılarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının etkinlik oranlarıyla ilgili ‘güncellenmiş’ sonuçlar açıklandı.

Kasım 2020’de açıklanan verilerde, 44 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen testler sonucunda aşının corona virüsünü önlemede yüzde 95 etkili olduğu duyurulmuştu. Pfizer, her iki dozu da yaptırmış ve tamamen aşılanmış 12 bin kişinin verilerini kamuoyuna sundu.

YAŞ, IRK, CİNSİYET GÖZETMİYOR



Aşıları tamamlandıktan 6 ay sonra kişilerden elde edilen sonuçlara göre, Pfizer-BioNTech aşısının virüse karşı koruyuculuk oranı yüzde 91.3 olarak açıklandı.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, aşının herhangi bir yan etki ya da sağlık sorununa yol açmadığını söylerken, yaş, ırk veya cinsiyet gözetmeksizin aynı etkinlik oranını sağladığını belirtti.

MUTASYONA KARŞI YÜZDE 100 ETKİ



Aşı, son dönemde hızlı yayılan mutasyonlara karşı da test edildi. Buna göre Güney Afrika mutasyonu kapsamında 800 kişinin verileri incelediğinde, aşının hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğu vurgulandı.

Aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklar arasında da yüzde 100 koruyucu etkiye sahip olduğu ifade ediliyor.

ŞAHİN: PANDEMİYİ BİTİRMEK İÇİN KRİTİK FAKTÖR



Pfizer’la ortak aşı geliştiren BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, güncellenmiş sonuçları değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Şahin, “Elde edilen klinik sonuçlar, aşının yayılmakta olan mutasyonlara karşı etkin bir koruma sağladığını gösteren ilk veriler. Bu sürü bağışıklığı oluşturmak ve pandemiyi bitirmek için kritik bir faktör” ifadelerini kullandı.

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