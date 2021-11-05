Pisa yerine pizza dedi, sosyal medyada alay konusu oldu

Jair Bolsonaro, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada Pisa Kulesi yerine Pizza Kulesi dedi, sosyal medyada alay konusu oldu. Bolsonaro'nun telaffuzundaki gaf ile ilgili kısa sürede onlarce mem üretildi.

Sozcu.com.tr

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Bolsonaro, 4 Kasım Perşembe günü Rio De Janeiro’daki 5G hattının alt yapısının kurulumuyla ilgili katıldığı törendeki konuşmasında İtalya ziyaretinden bahsetti. Sputnik’in haberine göre, Bolsonaro “Son zamanlarda G20 zirvesine katılmak için İtalya’ya gittim ve Pizza Kulesi’ni de ziyaret ettim” dedi.

Kısa sürede, telaffuz hatası sosyal medya platformlarında bir mem dalgasının ortaya çıkmasını sağladı. Ve Başkan Jair Bolsonaro #TorreDePizza etiketi altında trend olmaya başladı.

Twitter’daki kullanıcılardan biri, “Brezilya Devlet Başkanı gibi ben de “Pizza Kulesi”nde bulundum” yazdı. Birçok kullanıcı, trend olan hashtag altında “Pizza Tower”ın komik resimlerini de yayınladı.

Bu, Brezilya Devlet Başkanı’nın ilk yanlış telaffuzu değil. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık İklim Özel Temsilcisi John Kerry’nin adını ünlü aktör Jim Carrey ile karıştırmıştı.

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