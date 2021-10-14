Prens William, Jeff Bezos ve Elon Musk’a yüklendi: Önce bu gezegeni düzeltin

Uzay rekabetini ticari uçuşlarla körükleyen Jeff Bezos ve Elon Musk'a İngiltere'den tepki geldi. Prens William, ünlü milyarderlere 'Bu gezegeni düzeltin' çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Milyarder iş insanları Jeff Bezos ve Elon Musk rekabetlerini uzaya taşırken, iki isme İngiliz Kraliyet ailesinden tepki geldi.

Bezos, Blue Origin, Musk ise SpaceX şirketiyle uzay çalışmalarına milyonlarca dolar para akıtıyor. Ticari uzay uçuşları, Mars projeleri şirketlerin odaklandıkları konular arasında başı çekiyor.

Star Trek dizisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran William Shatner’ın son olarak Blue Origin’le uzaya çıkarak bu alanda en yaşlı kişi unvanını almasının ardından Prens William’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

BBC Newscast’e konuşan İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, “Dünyanın en mükemmel beyinlerinin bu gezegeni düzeltmek için çaba göstermesine ihtiyacımız var. Gidip yaşanacak başka bir yer bulmaya değil” ifadelerini kullandı.