Reuters, 2021’in en iyi fotoğraflarını seçti: Türkiye’den ABD’ye çarpıcı fotoğraflar

ABD’de 2021’in ilk büyük olayı ABD’nin başkenti Washington’da meydana geldi… Trump’ın körüklemesiyle ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerle galeyana gelen Trump destekçileri ABD Kongresi’ni bastı. Polisle çatışan ve arbede yaşanan olay modern ABD tarihine bir kara leke olarak geçti. 6 Ocak’ta yaşanan olayda 5 kişi yaşamını yitirdi.

EYFEL’İN IŞIĞIYLA SÜPER PEMBE AY

Corona virüsü salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Paris’te yaşayanlar tarihi bir görüntüye şahit oldu… 27 Nisan’da Süper Pembe Ay gökyüzünde belirirken Reuters’ın paylaştığı fotoğraflarda şehrin ikonik yapısı Eyfel Kulesi sanki Ay’a ışık tutuyormuş gibi görünüyor.

MÜSİLAJ PANİĞİ YAŞANDI

Yaz aylarında ise Türkiye’den çekilmiş fotoğraflar ve haberler uluslararası kamuoyunun gündem maddesi oldu… Marmara Denizi’ni saran müsilaj kısa sürede panik yaratırken, bilim insanları da çevre kirliliği ve küresel ısınmayı suçladı.

İNGİLTERE-FRANSA ARASINDA MÜLTECİ KRİZİ

Mülteci krizi bütün dünyada üzüntü yaratırken yılın son haftalarında İngiltere ve Fransa bu konuda karşı karşıya geldi… Manş Denizi üzerinden Fransa’dan İngiltere’ye giden mültecilerin ölmesi sonrasında iki ülke de suçu birbirine atarken, daha özgür ve mutlu bir yaşam isteyen mültecilere yönelik somut bir adım atmadı.

YANARDAĞ BÖLGEDE PANİK YARATTI

İspanya’nın Kanarya Adası’ndaki El Paso’da yanardağ patlaması hem bölge halkını endişelendirdi hem de turizme zarar verdi.