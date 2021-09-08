Rus bakan tatbikatta yaşamını yitirdi

Rus haber ajansı RIA, Acil Durumlar Bakanı Zinichev'in tatbikat sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Zinichev'in Putin'in en güvendiği birkaç isimden biri olduğu biliniyordu.

Sozcu.com.tr

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Rus haber ajansı RIA Novosti, Acil Durumlar Bakanı Yevgeni Zinichev’in tatbikat sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlık, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yengeni Zinichev’in görev sırasında, Antarktika’daki tatbikat anında bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını kaybettiğini üzülerek duyururuz” açıklamasını yaptı.

Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Zinichev, Putin’in koruması olarak görev alıyordu. Putin gibi St. Petersburg’da doğan Zinichev sık sık Rus lider ile birlikte görüntüleniyordu.

Zinichev, 2018 yılından beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev alıyordu. Zinichev ayrıca 28 Mayıs 2018’den beri Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyesiydi.

Putin’in en yakınlarından biri olan Zinichev 2016 yılında kısa bir süreliğine Kaliningrad bölgesinin valiliğini üstlendi. Fakat daha sonra ailevi sebeplerle bu görevden ayrıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan 55 yaşındaki Zinichev’in 3 torunu olduğu açıklandı.