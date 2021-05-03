Rus ordusu Ermenistan’ın güneyinde Azerbaycan sınırı yakınına iki yeni askeri üs kurdu

Rus ordusunun Azerbaycan sınırı yakınına iki yeni askeri üs kurduğu belirtildi. Açıklama Rus haber ajanslarında yer aldı.

Rusya nüfusu 3 milyonun altında olan yoksul eski Sovyet ülkesi olan Ermenistan’ın yakın müttefiki ve Ermenistan’ın kuzeybatısında bir askeri üssü bulunuyor.

Etnik Ermeni güçleri ve Azerbaycan arasında geçen yıl Kasım ayında altı hafta süren çatışmalar Rusya’nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasıyla sonlanmıştı.

PAŞİNYAN AÇIKLAMA YAPTI

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Paşinyan Ermeni parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, “Bu, yalnızca Syunik bölgesi için değil Ermenistan için de ek bir güvenlik garantisi niteliğinde” dedi.

Bölge, Azerbaycan, Nahçıvan ile İran arasında sıkışmış durumda.

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