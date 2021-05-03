Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rus ordusu Ermenistan’ın güneyinde Azerbaycan sınırı yakınına iki yeni askeri üs kurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ordusunun Ermenistan'ın güneyinde Azerbaycan sınırı yakınında "ek güvenlik garantisi" olarak iki yeni askeri üs kurduğunu açıkladı.

Güncellenme: 18:19, 03/05/2021
HaberlerDünya
Rus ordusu Ermenistan’ın güneyinde Azerbaycan sınırı yakınına iki yeni askeri üs kurdu

Rus ordusunun Azerbaycan sınırı yakınına iki yeni askeri üs kurduğu belirtildi. Açıklama Rus haber ajanslarında yer aldı.

Rusya nüfusu 3 milyonun altında olan yoksul eski Sovyet ülkesi olan Ermenistan’ın yakın müttefiki ve Ermenistan’ın kuzeybatısında bir askeri üssü bulunuyor.

Etnik Ermeni güçleri ve Azerbaycan arasında geçen yıl Kasım ayında altı hafta süren çatışmalar Rusya’nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasıyla sonlanmıştı.

PAŞİNYAN AÇIKLAMA YAPTI

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Paşinyan Ermeni parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, “Bu, yalnızca Syunik bölgesi için değil Ermenistan için de ek bir güvenlik garantisi niteliğinde” dedi.

Bölge, Azerbaycan, Nahçıvan ile İran arasında sıkışmış durumda.

İlginizi ÇekebilirErmenistan, Dağlık-Karabağ'da 'İskender M' kullanmışErmenistan, Dağlık-Karabağ'da 'İskender M' kullanmışİlginizi ÇekebilirErmenistan'da erken seçim tarihi belli olduErmenistan'da erken seçim tarihi belli oldu
Azerbaycan Başbakan Cumhurbaşkanı Ermenistan Haber İran istifa Rusya seçim