Rusya Devlet Başkanı Putin’den açıklama: Doğalgazı silah olarak kullanmıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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CNBC’den Hadley Gamble’ın moderatörlüğünde Rusya Enerji Haftası’na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Avrupa’da gündeme gelen enerji ve doğalgazı sıkıntısı ile ilgili konuşan Putin, “Biz herhangi bir silah kullanmıyoruz. Soğuk Savaş’ın en sert dönemlerinde bile Rusya yaptığı anlaşmalara uydu ve Avrupa’ya doğalgaz tedarik etti” dedi. Putin, bu sözleriyle enerjiyi bir silah olarak kullanmayacaklarının altını çizerek, enerji krizine karşı yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz tedarikini iddiaların aksine artırdığını söyleyen Putin, Avrupa’daki yüksek fiyatlar enerjide açık çıkmasından kaynaklanmaktadır, diğer sebeplerle değil. Avrupa doğalgaz pazarı iyi dengeli ve öngörülebilir değil. Pazarda her şey üreticiye bağlı değil” ifadesini kullandı.

Putin, Avrupa enerji pazarında yaşananları “histeri” olarak değerlendirirken, Avrupa’nın enerji endüstrisine yeterli yatırımı yapmadığı için bu durumda olduğunu dile getirdi.

Putin konuşmasında TürkAkım ile ilgili de yorum yaptı. Putin, TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve diğer boru hatlarının enerji güvenliğini sağlayacağını ve sera gazı emisyonlarını azaltacağını söyledi.

PETROL 100 DOLARA ÇIKABİLİR

Öte yandan Putin, konuşması sırasında petrolün varil fiyatının 100 dolara çıkabileceğini de dile getirdi. Fakat Putin, petrolün varil fiyatının yükselmesini istemediklerini de söyledi.

Putin, Ukrayna ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Putin, “Ukrayna’nın gaz transit sistemi yüzde 80-85 oranında yıpranmış durumda. Gaz pompalamadan önce bu sistemin normal duruma getirilmesi gerekiyor. 2021 yılında Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı, uzun vadeli sözleşmelerdeki yükümlülükleri yüzde 10 oranında aşıyor. En azından bir teşekkür etsinler, onun yerine sadece küfür duyuyoruz” diye konuştu.



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