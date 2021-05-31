Rusya Türkiye’ye uçuş yasağını uzattı

Rusya, artan corona virüsü vaka sayıları nedeniyle Türkiye’ye seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yapılacak uçak seferlerine 1.5 aylık yasak getirildiğini söylemişti.

YASAK UZATILDI

Sürenin dolmasının ardından Rusya'dan kötü haber geldi. Rusya Corona virüsüyle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya’ya uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Türkiye ve Tanzanya’daki durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı” denildi.

ARTAN VAKALAR ETKİLİ OLMUŞTU

Türkiye'deki corona virüsü vakalarının nisan ayında rekor kırmasının ardından Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağı kararı almıştı.

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