Rusya’da korkutucu sayılar: 785 insan Covid-19’dan öldü

Rusya, bugün yaptığı açıklamada 785 insanın Covid-19'a bağlı sebeplerle öldüğünü duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Rusya, güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 20.992 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Bu vakaların 1925’inin başkent Moskova’da tespit edildiği kayıtlara geçti.

Yaz aylarında vaka sayılarının tırmandığı Rusya’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 785 olarak açıklandı. Ülkede Delta varyantının artması ve aşı sürecinin yavaş olması sebebiyle ülkede vaka sayısı son dönemde hızla arttı.

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