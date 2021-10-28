Rusya’da ölüm ve vaka sayısında yeni rekor

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Rusya'da hem günlük vaka hem de ölüm sayılarında rekor kırıldı.

Sozcu.com.tr

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Rus yetkililer bugün güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yetkililer son 24 saat içinde 1159 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğünü açıkladı. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan yetkililer son 24 saat içerisinde 40.096 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Ülkede önceki gün 36.582 insanda corona virüsü tespit edilmişti.

Kasım ayının ilk haftasında kapanma hazırlığı içerisinde olan Rusya’da bugünden itibaren Moskova’daki birçok mağaza ve işletme kapatılacak.

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