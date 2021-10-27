Rusya’dan “Türk İHA” açıklaması

Kremlin, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek İHA'ların Doğu Ukrayna'da istikrarsızlık ortamı yarattığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

S-400 hava savunma sistemi aldığı için ABD ile ilişkiler gerilirken bugün Moskova’dan yeni bir açıklama ile Rusya-Türkiye hattında yeni bir gerilimin sinyali verildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Ukrayna’nın Türk yapımı insansız hava aracı (drone) satın almaması gerektiğini söyledi. Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya insansız hava araçları (İHA) satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek İHA’ların Doğu Ukrayna’da istikrarsızlık ortamı yarattığına dikkat çekti.

Kremlin sözcüsü Peskov bu açıklamayı, Ukrayna hükümet güçlerinin Doğu Ukrayna’da bir mevziye Bayraktar TB2 hava aracı kullanarak saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin sorulması üzerine yaptı.

Rusya Doğu Ukrayna’yı kontrol altında tutan ayrılıkçı güçlere destek veriyor.

İlginizi Çekebilir Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı